ايران: نرحب باتفاق المصالحة الكويتي وأحضاننا مفتوحة في حال عادت السعودية والإمارات...

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران "ترحب باتفاق المصالحة الذي أعلنته الكويت، وتنظر إليه بتفاؤل ونأمل أن يتواصل كي نتمكن من إيجاد حل إقليمي لأجل استقرار المنطقة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "قلنا مرارا، إن أحضان إيران ستكون مفتوحة في حال عادت السعودية والإمارات عن المسار الخاطئ في المنطقة".
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