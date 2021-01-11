الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد 

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الإثنين، إن المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا.

ودعا عون إلى إعلان حالة طوارئ صحية في البلاد لمواجهة تمدد وباء فيروس كورونا المستجد وإلى تطبيق إجراءات فورية وعاجلة للحد من المشكلة.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في مستهل الاجتماع إن لبنان أمام واقع صحي مخيف.

وأضاف: "وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين، أيضاً، فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".

وتابع دياب قائلاً: "اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد بتطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل، لا سمح الله، وأنا متأكد أنكم حريصون على أهلكم اللبنانيين وسوف تقومون بدوركم".

واجتمع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.