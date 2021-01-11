ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع
ارتفع الدولار في السوق العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وارتفاع الدولار يأتي مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأكثر استقرارا بالعالم في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1 بالمئة للمرة الأولى منذ مارس العام الماضي.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 5ر0 بالمئة إلى مستوى 55ر90 نقطة، وهو الأعلى منذ 23 ديسمبر الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 06ر90 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 02ر90 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.