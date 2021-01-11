ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيعارتفع الدولار في السوق العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفاع الدولار يأتي مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأكثر استقرارا بالعالم في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1 بالمئة للمرة الأولى منذ مارس العام الماضي.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 5ر0 بالمئة إلى مستوى 55ر90 نقطة، وهو الأعلى منذ 23 ديسمبر الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 06ر90 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 02ر90 نقطة.