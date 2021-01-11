العراق والإمارات يبحثان جهودهما في مكافحة الإرهاب 

بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، جهود البلدين في مكافحة الإرهاب.
وخلال اللقاء الذي جمعهما في مكتب الوزير الإماراتي في أبو ظبي، أكد البواردي حرص القيادة على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية والتاريخية بينَ دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهوريةَ العراق الشقيقة.
وأشار إلى سعي بلاده للارتقاء بالعمل المشترك في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي ومناقشة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.
وثمن الوزير الإماراتي "الجهود المخلصة والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة".
واستعرض الوزيران خلال اللقاء جهود البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له.
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