أمريكا تصنّف الحوثيّين جماعة إرهابية

علن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت متأخر الأحد، أن الولايات المتحدة صنفت المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية.
وقال بومبيو :نهدف إلى وضع عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين ووضع عبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين، وأضاف أن التصنيف يهدف إلى “محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.
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