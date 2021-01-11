أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية من 14 الى 25 من الشهر الحالي.
لبنان.. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئلبنان.. تهافت على محال بيع المواد الغذائية واللحوم قبل الإقفال التام
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حالة الطوارئ قابلة للتمديد وفق النتائج وتتضمن فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من يوم الخميس 14 يناير وحتى الـ25 من نفس الشهر.
ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة إلى "إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء كورونا"، مشيرا إلى أن "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الفيروس".
ويأتي هذا القرار بعد أن سجل لبنان ارتفاعات قياسية بعدد إصابات فيروس كورونا لعدة أيام متتالية وصلت إلى 5440 إصابة يومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.