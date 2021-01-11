مقتل وجرح 10 أطفال بانفجار لغم من مخلفات الحرب في درعا السورية

قتل طفلان وجرح 10 آخرون بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة الشيخ مسكين بدرعا جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن جروح الأطفال، وأغلبهم من عائلة البشير، تراوحت بين المتوسطة والشديدة، وأن أعمارهم بين الـ 3 إلى 15 عاما، ويتلقون العلاج في مشفيي: إزرع و"درعا الوطني"

وبينما اتفقت وسائل الإعلام الحكومية والمعارضة على واقعة الانفجار والضحايا، إلا أن كلا منها عزت وجود الألغام للطرف الآخر، إذ ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن اللغم "من مخلفات الإرهابيين"، بينما قالت صفحات ووسائل إعلام معارضة إن القوات الحكومية هي التي زرعتها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يذهب فيها مدنيون ضحايا انفجار ألغام في المدينة، إذ أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في المدينة ذاتها في يوليو الماضي إثر انفجار لغم أرضي.