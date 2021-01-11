خالد بن سلمان: المشروع الذي رسمه ولي العهد من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) ‏:”بفخر واعتزاز أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد على اطلاق مشروع (ذا لاين)”. مؤكدا بأن :”المشروع الذي رسمه واطلقه سيدي ولي العهد ليؤكد بأننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل”. وتالع سموه قائلا:”وهو من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات”.

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