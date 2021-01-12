رئاسة شؤون الحرمين توفر حزمة من الخدمات لذوي الإعاقة البصرية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك تسهيلاً واهتماماً بهذه الفئة الغالية على المجتمع. وتضمنت الحزمة توفير المصليات لهم وتجهيزها بجميع الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير المصاحف الرقمية والمسارات المخصصة لهم، وخدمة العصا البيضاء، وغيرها من الخدمات التي تأتي تسهيلاً لهذه الفئة الغالية ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

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