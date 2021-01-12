القبس: الوزراء يرفعون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة

علمت القبس أن الوزراء تقدموا اليوم باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية.

وأفادت مصادر، أنه من المتوقع صدور بيان في وقت قريب اليوم.

هذا ويتوقع قبول هذه الاستقالة، وسيتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.