رسمياً.. الوزراء يرفعون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد

تأكيداً لما نشرته القبس قبل قليل، بشأن تقديم الوزراء باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن سمو الشيخ صباح الخالد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين اياها تحت تصرف سموه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

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