شاهد .. منتزه الغاط الوطني يكتسي بالخضرة والماء ويجذب المتنزهين

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الخليج – حسان الطريقي : اكتسى منتزه الغاط الوطني بمحافظة الغاط بالخضرة والنباتات والأشجار البرية مما جعله مقصد الزوار والمتنزهين هذه الأيام الشتويه الرائعه من جميع المحافظات القريبة ومدينة الرياض وكافة أنحاء المملكة .
وما يلفت النظر في المنتزه الاهتمام الكبير في نظافته وتنسيقه ووجود جلسات مهيأه ومظلات عن الشمس والمطر ووجود دورات مياه للزوار وأيضا يتميز بأن الإسفلت يصل إليه وتستطيع جميع السيارات الصغيرة الوصول إليه والإستمتاع بالطبيعة الخلابه وكأن في وسط البريه .
منتزه الغاط الوطني
يقع المنتزه جنوب محافظة الغاط على مسافة حوالي 10 كم وهو عبارة عن واد يسمى (وادي الباطن) وهو أحد وديان جبل طويق الذي يحيط بالوادي من جميع الجهات وروافده شعيب السقطة والقويصر الشمالي والجنوبي ووادي الباطن يتكون من مجرى رئيسي للوادي تحف جانبه الأيسر عدة مصاطب مستوية يتراوح ارتفاعها من (0,5 1متر) والتربة خصبة سليمة ذات رمال خشنة وتوجد عينين للمياه الطبيعية في نهاية كل فرع من فرعي الوادي تنساب مياهها من خلال تشققات الصخور
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