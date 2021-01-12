ارتفاع الذهب مع تراجع الأسهم
ارتفع الذهب اليوم ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع، الذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ نزلت الأسهم بفعل اضطراب سياسي في واشنطن وبطء وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا في أنحاء العالم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1860.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07.24 بتوقيت غرينيتش، ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر الماضي.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1860 دولارا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفغت الفضة 2.2 بالمائة إلى 25.47 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 3.1 بالمائة إلى 1062.83 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2376.57 دولار.
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