الناطق باسم الحكومة الكويتية: الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه. وقال طارق المزرم في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه".

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