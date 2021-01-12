السودان يدين قتل 6 من مواطنيه على أيدي ”عصابات إثيوبية” 

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تعرض منطقة القريشة بشرق البلاد لـ"عدوان مسلح"، أمس الإثنين، من قبل "عصابات الشفتة الإثيوبية"، ما أسفر عن مقتل 5 سيدات وطفل جميعهم سودانيون.
وجاء في بيان للخارجية أن "الحادث المؤسف وقع بالتحديد بين قريتي لية وكولي الواقعتين بمنطقة الفشقة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا".
ودانت الوزارة الهجوم "بأقوى العبارات"، مجددة استنكارها "استهداف المدنيين العزل،" كما ناشدت "المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بإيقافها فورا".
يذكر أن مسؤولا عسكريا سودانيا نفى يوم الجمعة الماضي، توصل بلاده إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا.
وكانت إثيوبيا اتهمت السودان في وقت سابق "بانتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".
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