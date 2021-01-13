بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن

يبدأ الأردن، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك"، المضادين للفيروس، إلى البلاد.
وأشار مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، أمس الثلاثاء، عن إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس، ضمن إطار العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد هذا الفيروس.
وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص، في حين الوقت بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا 201144 شخصا، بحسب ما أفاد مازن الفراية .
من جانبها، أحاطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها أطلقت نموذجا إلكترونيا خاصا، للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بلقاحات فيروس كورونا.
وكان وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قد أوضح في وقت سابق، أن البرنامج الوطني للتطعيم يراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا لهذا الفيروس والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.
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