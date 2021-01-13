رئيس الوزراء الكويتى يتقدم باستقالة الحكومة إلى امير البلاد

استقبل أمير الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى كتاب استقالة الحكومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
هذا وكان سمو الشيخ صباح الخالد قد استقبل يوم أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء حيث رفع استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف ، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
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