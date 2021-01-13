من هو ”ذي يزن بن هيثم” ولي عهد عمان الجديد؟

أصبح، ذي يزن بن هيثم بن طارق، وليا للعهد في سلطنة عمان، بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق مؤخرا.

وتشير السيرة الذاتية لذي يزن، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 أغسطس 1990، عين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، هذه الوزارة الجديدة التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة، ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، منذ شهر أغسطس الماضي.

وعمل ذي يزن سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة.

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق، تولى السلطة في البلاد قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.

وأصدر سلطان عمان، يوم الاثنين، مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس السلطنة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن السلطان هيثم بن طارق "أصدر نظاما أساسيا جديدا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان".

ويتضمن المرسوم رقم 6 لعام 2021 "التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وبينت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وفقا لأحكام تُفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".