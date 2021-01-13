السودان يرد على تحذير إثيوبيا بـ”نفاد صبرها”.. ”الجيش قادر على دحر الاختراق”

ردت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، على "تحذير إثيوبيا من نفاد صبرها"، إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها رغم محاولات نزع فتيل التوترات عبر الطرق الدبلوماسية.

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في اتصال مع قناة "العربية"، أن "قرار الخرطوم واضح تجاه مسألة حفظ سيادته وحل المشاكل بالحوار"، موضحا أن "القوات السودانية تتواجد في أراض سودانية ولا تنوي شن حروب".

من جانبها، أكدت مصادر رسمية سودانية للعربية، أن "التهديدات الإثيوبية لا تجدي نفعا"، مؤكدة في الوقت عينه أن "الخرطوم ملتزمة بحل الخلاف عبر الحوار".

إلى ذلك، شددت أن القوات العسكرية السودانية متواجدة في أراضٍ سودانية وفق القانون الدولي، وأشارت إلى أن "إثيوبيا تطمع في أراضينا وتريد فرض إرادتها"، كما أكدت أن "الجيش السوداني قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود".

وكانت إثيوبيا قد حذرت، أمس الثلاثاء، من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، "يبدو أن الجانب السوداني يسبق ليشعل الموقف على الأرض".