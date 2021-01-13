السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.
وقدم المشاركون الشكر لمعالي مندوب المملكة السفير المعلمي على الجهود التي تبذلها المملكة بجانب عدد من الدول الشقيقة لتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة لحماية المواقع الدينية، ونبذ التعصب وخطابات الكراهية ضد الأديان، مؤكدين دعمهم لمشروع القرار ووقوفهم خلف مبادرة المملكة لحماية المواقع الدينية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية.
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