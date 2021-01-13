مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في السودان وكسوة الشتاء للأسر...

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 53 طنا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الشاطئ بوحدة مستري بمحلية بيضة التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الأردن.

وجرى توزيع 1,565 حقيبة شتوية إضافة إلى 3,130 بطانية، استفاد منها 7,825 فردًا بواقع 1,565 أسرة في محافظات: عمّان، وإربد، والطفيلة، ومعان.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع كسوة الشتاء للأشقاء اللاجئين والأسر الأشد احتياجًا في الأردن.

وفي اطار متصل، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز خلال اليوم الأول والثاني من الحملة 37 عملية جراحية، منها 16 جراحة في المسالك البولية و 21 جراحة عامة، استفاد منها أطفال العائلات ذوي الدخل المحدود.

كما جرى فتح عيادة طب الأسرة موازية لبرنامج الجراحات المتخصصة وزارها 62 فردا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وفي اطار متوازي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية شملت 80 خيمة و 1.444 بطانية للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.444 فردا.

ويأتي توزيع هذه المواد الإيوائية في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما قام فريق مشروع "مهارتي بيدي - 2" لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعقد دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز في محافظة مأرب، استفاد منها 28 متدربة.

ويأتي مشروع "مهارتي بيدي - 2" لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصاديا.