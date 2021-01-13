المملكة تعرب عن إدانتها لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية...

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

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