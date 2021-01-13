ارتفاع أسعار الذهب مع توقف ارتفاع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1857.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1859.20 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.48 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1074.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2386.72 دولار.
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