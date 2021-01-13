الأردن يصدر أحكاما بالسجن على متهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية 

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، في جلستها اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية بالسجن تصل إلى 15 عاما على 8 متهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وأسندت المحكمة للمتهمين جناية "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والتحريض على القيام بأعمال إرهابية، وتجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية".