‏المحترف العاشق ” عمر السومة “

واخيرًا تنفس الصعداء

بعد اخذ وجذب ومد وجزر

إستطاعت إدارة مؤمنة ان تجدد عقد العقيد لثلاث سنوات مقبلة

وبذلك سيكمل العقيد عقد من الزمان وهو يرتدي شعار النادي الاهلي

كلنا نعلم ان بداية الاسطورة عمر السومة كانت في موسم 2014 حينما جاء السومة لدورينا بعين الخبير وطيب الذكر الامير فهد بن خالد

والان النجم الدولي السوري وهداف الدوري السعودي التاريخي يجدد عقده حتى عام 2024

في المرحلة الأخيرة دخل جمهور الاهلي في مرحلة شك بعد تصريحات الرئيس الشهيرة التي ذكر فيها جملة ” التوازن المالي ”

واعتمد هذه السياسة في جميع معاملاته داخل النادي

توجس جمهور الراقي خيفة من تسرب النجوم وعلى رأسهم عمر السومة

الذي دخل الفترة الحرة وكان بإستطاعته ان يوقع لأي نادي يقدم له عرض دون الرجوع لإدارة الاهلي

ولكن يجب ان نقف نحن جمهور الاهلي وقفة إجلال وإحترام لهذا العاشق وهذا الرجل الذي قدم التنازلات من اجل الكيان وجمهوره العظيم

كلنا نعرف ان هناك عروض محلية خيالية قدمت للسومة تفوق عرض الاهلي بقرابة 15 مليون ريال

رفضها العقيد بل انه اعلن بعد التجديد لم يكن التأخير لتجديد عقدي مع الاهلي من اجل المزايدة المالية

بل لتوفير متطلبات الفريق وتدعيم صفوفه بصفقات نوعية ترتقي بمستوى الفريق وتساهم في تحقيقه للمنجزات

اثبت عمر السومة انه مخلص للشعار وعاشق لهذا النادي الكبير

يتعامل مع الإدارة وكأنه يلعب في النادي منذ البراعم

هذا الامر للأسف قد لا يقوم به ابناء النادي ولكن نجده من لاعب عربي احب النادي واحبه الجمهور

الجدير بالذكر ان اندية مثل الإتحاد والهلال فاوضت وكيل اللاعب بطريقة مباشرة وعبر وسطاء ولكن اللاعب رفض العروض رفضً باتً وتجاهل جميع المغريات والحوافز التي قدموها له من اجل عيون الاهلي وجمهوره

فقط للتذكير

عمر السومة حقق مع الاهلي 4 بطولات متنوعة

كأس ولي العهد

كأس الملك

كأس السوبر

ودوري المحترفين

وحقق عمر السومة على المستوى الشخصي

هداف الدوري ثلاث مرات متتالية

ووصيف الهداف مرة واحدة

وثالث الهدافين مرتين

سجل عمر السومة في الدوري السعودي 128 هدف

وحقق بتلك الاهداف صدارة هدافين الدوري السعودي على مدى التاريخ

حقق العقيد مع الاهلي اكثر من 170 هدف في جميع البطولات

سجل عمر السومة الاندية الاربعة التالية اكثر من عشر اهداف في كل شباك وهم

الهلال والنصر والشباب والإتحاد

ينتظر جمهور الاهلي بعد التجديد ان يجدد العقيد علاقته مع شباك الخصوم إعتبارً من مباراة الهلال المقبلة التي سوف تقام يوم الجمعة المقبل

لطالما تغنى جمهور الاهلي بالاسطورة التاريخية لدورينا

وربما العبارة التي يعشقها عشاق هذا العاشق هي

يا كيف ترتاح وتعيش ايامك

ومن خلفك الموج والسومة قدامك

وفي الختام نتمنى من الإدارة تنفيذ طلبات السومة التي هي بالأساس طلبات الجمهور وإحتياجات الفريق بإحضار لاعبين في منطقة الدفاع على مستوى عالي لترميم هذا الخط المتهالك

وصناعة فريق قوي يلبي طموحات السومة وجمهور الاهلي العظيم

كتبه: فيصل السفياني