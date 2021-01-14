قال موقع Maritime Bulletin، إن سفينة نقل الحاويات MAERSK CARDIFF التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا الليلة الماضية.
وأضاف الموقع، المختص في شؤون ومشاكل الملاحة البحرية، أن السفينة تقف حاليا في خليج غينيا، في المنطقة الواقعة جنوب غرب بورت هاركورت.
وذكر الموقع، أنه من المحتمل أن يكون القراصنة قد تمكنوا من النزول على السفينة واختطافها.
وأشار إلى وجود قارب تابع للأمن النيجيري في مكان غير بعيد عن الناقلة.
ونوه الموقع، بأن السفينة كانت قادمة من ميناء تيما في غانا، ولم تعرف بعد الجهة التي كانت تقصدها قبل الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراصنة يهاجمون ناقلة حاويات ترفع علم سنغافورة قبالة سواحل نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.