بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تعلق على اجتماعات لجنة تابعة للحوار السياسي...

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن تمنياتها بنجاح المشاركين في اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن تكون اجتماعاتهم في جنيف مثمرة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد: "في هذه اللحظة الحاسمة من المسار السياسي، تتاح للمشاركين في هذا الاجتماع فرصة حقيقية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت لاحق من هذه السنة".

ورد ذلك في تغريدة على "تويتر"، أرفقت بأخرى لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، أعرب فيها عن "الدعم الكامل لاجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي التي انطلقت في وقت سابق الأربعاء في قصر الأمم المتحدة في جنيف".

وقال ساباديل في تغريدة نشرها على حسابه: "نعبر عن دعمنا الكامل لهذا الاجتماع المهم ولليبيين الذين يعملون لإيجاد حلول للمضي قدما"، لافتا في السياق ذاته إلى أن ليبيا "بحاجة إلى مؤسسات متجددة وموحدة يمكنها أن تقود البلاد إلى الانتخابات".

وينتظر أن تتواصل اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي حتى السبت المقبل، وسيبحث المشاركون مقترحات بشأن آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قد صرحت في وقت سابق عن الرغبة في "حل ليبي المنشأ لا يفرض من الخارج"، لافتة إلى أنها ترفض أن يكون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "دور في تسمية السلطة كما يروج البعض".