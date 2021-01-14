سيدة سعودية تحصد تكريمات لإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا

حصدت سيدة سعودية تدعى دلال العنزي ”أم فيصل“ العديد من التكريمات الرسمية من الجهات الحكومية، نظرا لخدماتها التي تقدمها في سبيل الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الحكومية في ظل تفشي وباء كورونا.

وكرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية السعودية بتكريم أم فيصل، وذلك بعد تقديمها 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا، والإبلاغ عن 5 بقالات قريبة من منطقة سكنها خالفت الإجراءات.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد جاء تكريم العنزي نظرا لدورها التطوعي في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع قطاعات الدولة كافة في البلاغات عن مخالفات.

وقالت أم فيصل إنها ”قامت بتقديم 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية، وإبلاغ أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة“.

وأكدت أن أمانة المنطقة استجابت فورا لبلاغاتها، وقامت بإغلاق المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما حصلت دلال العنزي على لقب ”صديقة المياه“ من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، نظرا لبلاغاتها فيما يخص أعمال إدارة المياه بالمنطقة.

وقام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بتكريم أم فيصل، ولقبتها الأمانة بـ“صديقة الأمانة“، فيما لقبتها جمعية البر بـ“سفيرة العمل التطوعي“ و“سوبر دلال“، نظرا لدورها الكبير في العديد من البرامج والمبادرات.