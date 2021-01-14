تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1842.51دولارا للأوقية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1839.80 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.24 دولارا للأوقية وصعد البلاتين0.6 بالمئة إلى 1100.93 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2382.33 دولارا.