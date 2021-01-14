الرئيس الفلسطيني يوقع قرارا بصرف رواتب كاملة لأكثر من 900 أسير

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع على كشوفات أكثر من 900 أسير سواء كانوا داخل السجون أو خارجها وأمر بصرف راتب كامل.

وأضاف أبو بكر أن هؤلاء الأسرى، ونتيجة للوضع الاقتصادي والسياسي تم صرف 50% من الرواتب لهم، ومع بداية العام الحالي تم رفع كشوفات بأسمائهم وتم التوقيع على هذه الكشوفات.

وفي شأن إنشاء "بنك خاص لذوي الأسرى والشهداء"، قال أبو بكر إنه "يبدو أنها وصلت لطريق مسدود لأن البنوك رفضت التعامل مع هذا البنك بسبب التهديدات الإسرائيلية ولم يحصل على الترخيص وهناك جهود لإيجاد بدائل لهذا البنك".