تسجيل 25 إصابة من السلالة الجديدة لكورونا فى الاردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 25.
وأوضح وزير الصحة نذير عبيدات، أن "الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج".
وأكد أن "سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة"، داعيا إلى "ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية".
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن يبلغ 310968، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 4091.
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