وزير الداخلية اليمني: الهجوم على مطار عدن يحمل بصمات الحوثيين

أعلن ‏وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان الخميس، أن الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي يحمل بصمات الحوثيين. وقال حيدان في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، إن "نتائج التحقيقات بشأن الهجوم الصاروخي الغادر على مطار عدن الدولي الذي أسفر عن سقوط 17 شهيدا و120 جريحا في 30 ديسمبر الماضي يحمل بصمات مليشيات الحوثي الإرهابية". وهزت انفجارات عنيفة مطار عدن في 30 ديسمبر الماضي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

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