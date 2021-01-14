ملك الأردن وعمه وولي عهده يتلقون لقاح فيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني، تلقي الملك عبد الله الثاني لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي للديوان الملكي الأردني، تلقى الملك اللقاح المخصص ضد كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.

وأشار الديوان الملكي كذلك إلى تلقي الأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اللقاح ذاته.

​ونشر الديوان الملكي صورة يظهر فيها الملك والأميرين يتلقون اللقاح.

وبدأت وزارة الصحة، الأردنية، أمس الأربعاء، بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.

وقال مدیر عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة: "إن التطعیم في مراكز الخدمات الطبیة الملكیة یتم من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للمسجلین في المنصة المخصصة لتلقي المطعوم وتوزیعھا على المراكز التي خصصتھا وزارة الصحة".

وأكد الوهادنة أن الكوادر الطبية تأتي ضمن الأولويات التي ستتلقى عملية التطعيم لضمان سلامتهم والقيام بأدوارهم الطبية على أكمل وجه.