وزير الخارجية السعودي: الحل في ليبيا يجب أن يكون بين أبناء شعبها

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تؤمن بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون من خلال حوار ليبي - ليبي.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، "ناقشت مع نظيري الروسي دعمنا لمحاولة الوصول لوقف إطلاق نار شامل في اليمن والبدء في عملية سياسية تنهي الصراع وتعطيل الحوثي للحلول كافة".

وأوضح بن فرحان "شرحت لنظيري الروسي نظرة بلادي الطموحة لدفع الاستقرار في المنطقة ودعم ما يحقق مصلحة الشعوب".

وتابع بن فرحان "ناقشت مع نظيري الروسي دعمنا لمحاولة الوصول لوقف إطلاق نار شامل في اليمن والبدء في عملية سياسية تنهي الصراع وتعطيل الحوثي للحلول كافة"، مؤكدًا أن "تصرفات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل عملية السلام في اليمن".

وقال وزير الخارجية السعودي "شرحت لنظيري الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية واعتدائها على أمن واستقرار المنطقة وتعزيزها للدمار، وبحثت معه الأمن والاستقرار الإقليمي وما يتعلق بأمن منطقة الخليج".

وأضاف "نتعاون مع الجانب الروسي ضمن منظومة "أوبك+ ونسعى لتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات".