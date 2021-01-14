سوريا.. اغتيال أحد وجهاء عشيرة البكير بإطلاق النار في منطقة العزبة بريف...

أكد التلفزيون السوري مقتل أحد وجهاء عشيرة البكير بإطلاق النار عليه بمنطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي الغربي والتي تسيطر عليها قوات "قسد" المدعومة أمريكيا. وأفادت مصادر أهلية بأن "حسين شيخ الجميل أحد وجهاء عشيرة البكير، استشهد بعد أن أطلق مجهولون الرصاص باتجاهه في منطقة العزبة بريف دير الزور وذلك بعد أيام من استشهاد الشيخ اطليوش الشتات أحد وجهاء قبيلة العكيدات وابنه في قرية حوايج ذيبان".

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