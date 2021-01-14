قطر تفرج عن سامي الحداد بطل كمال الأجسام البحريني

قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس، إن قطر أفرجت عن سامي الحداد بطل كمال الأجسام واثنين آخرين احتجزوا أثناء قيامهم برحلات صيد.
وكانت المنامة قد طالبت، الأحد الماضي، قطر بالإفراج عن سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر، الجمعة.
وبحسب بيان الداخلية البحرينية فإن قطر أفرجت كذلك عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر كانون الأول. وأضافت أن قواربهم ما زالت محتجزة.
وأضافت ”عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم“.
وسامي إبراهيم الحداد لاعب كمال أجسام بحريني، من مواليد يونيو 1973، وقد فاز ببطولة البحرين لعدة سنوات، وكذلك بالميدالية الفضية في مسابقة كمال الأجسام في دورة الألعاب الآسيوية في بوسان بكوريا الجنوبية 2002.
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