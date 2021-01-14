الدولار يتمسك بالمكاسب

الدولار يتمسك بالمكاسبتماسك الدولار فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد أن أوردت سي.إن.إن أن التحفيز سيكون بنحو تريليوني دولار، مما زاد دعم الدولار.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، لم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، إذ صعد 0.04 بالمئة إلى 90.320، وذلك مع ترقب المستثمرين تفاصيل من بايدن في وقت لاحق اليوم بشأن خطة للإنقاذ من الجائحة “بتريليونات” الدولارات.

حقق الدولار مكاسب في أربع من الجلسات الخمس الأخيرة، إذ ضغطت احتمالات المزيد من التحفيز على السندات الحكومية الأمريكية، مما دفع عائد سندات الخزانة القياسية للارتفاع فوق واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس آذار.

ونزل اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.214 دولار بعد التراجع 0.4 بالمئة أمس الأربعاء.

وصعد الدولار 0.13 بالمئة إلى 104.02 ين.

وتمسكت بتكوين بصعود عشرة بالمئة حققته أمس بعد نزول بنحو 12 ألف دولار عن المستوى المرتفع غير المسبوق الأسبوع الماضي عند 42 ألف دولار. وزادت ثلاثة بالمئة إلى 38 ألفا و360 دولارا اليوم، مرتفعة من مستوى منخفض عند 30 ألفا و261.13 دولار بلغته في 11 يناير كانون الثاني.