وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 5 مدنيين بانفجار قنبلة محلية الصنع 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 5 مدنيين بانفجار قنبلة محلية الصنع، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وشهدت الأيام الأخيرة حوادث متلاحقة فى الجزائر، حيث لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 917 آخرون بجروح فى 864 حادثا مروريا في الجزائر خلال الفترة من 3–9 يناير الجارى، وبحسب حصيلة للحماية المدنية الجزائرية أعلنتها أمس الأربعاء فإن أكبر حصيلة للضحايا كانت بولاية تلمسان (شمال غرب) بوفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء 15 حادثا مروريا.

وأوضحت أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 838 تدخلا لإخماد 532 حريقا مختلفا بالإضافة إلى 405 عمليات توعية للمواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، كما نفذت الحماية المدنية 350 عملية تعقيم عامة شملت منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.