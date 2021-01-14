أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 5 مدنيين بانفجار قنبلة محلية الصنع، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وشهدت الأيام الأخيرة حوادث متلاحقة فى الجزائر، حيث لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 917 آخرون بجروح فى 864 حادثا مروريا في الجزائر خلال الفترة من 3–9 يناير الجارى، وبحسب حصيلة للحماية المدنية الجزائرية أعلنتها أمس الأربعاء فإن أكبر حصيلة للضحايا كانت بولاية تلمسان (شمال غرب) بوفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء 15 حادثا مروريا.
وأوضحت أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 838 تدخلا لإخماد 532 حريقا مختلفا بالإضافة إلى 405 عمليات توعية للمواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، كما نفذت الحماية المدنية 350 عملية تعقيم عامة شملت منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 5 مدنيين بانفجار قنبلة محلية الصنع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.