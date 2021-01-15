الهيئة الملكية للجبيل: تجهيز البنية التحتية لــ3 شركات عالمية لصناعة السيارات.. إنتاج أول سيارة عام 2022.. يوفر 27 ألف وظيفة مباشرة

الخليج – العربية : كشف مدير تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل، محمد الزهراني، أن مجمع صناعة السيارات في المملكة يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للصناعة فيها، مؤكدا أنه بُدئ في تجهيز البنية التحتية لـ3 مصانع.
وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أنه من المتوقع إنتاج أول سيارة عام 2022 بالتعاون مع شركة سانغ يونغ الكورية من خلال التجميع، بعد أن وصلت التصاميم إلى مرحلة متقدمة.
وأضاف أن قطاع السيارات سيساهم بـ80 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر 27 ألف وظيفة مباشرة.
وبيّن أن الجبيل تتميز بوجود المواد الخام، والخدمات اللوجستية التي تحتاجها صناعة السيارات، والجوانب التعليمية، والحياة المعيشية المميزة في مدن الهيئة.
يُذكر أن المملكة تملك حاليا 200 مصنع تعمل في مجال تجميع وتصنيع بعض أجزاء السيارات، كما أنها تُصنف كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث استيراد السيارات.
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