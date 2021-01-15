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ارتفاع أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم حيث تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا. ارتفاع أسعار الذهبصعدت أسعار الذهب اليوم حيث تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 75ر1848 دولارا للأونصة بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.41 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1098.42 دولار لكنه مرتفع ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2383.11 دولار.

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