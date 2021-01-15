مستشفى الزلفي يستقبل 15 حالة طارئه تسمم واختناق بأول أكسيد الكربون.. يتمكن التعامل معها بخطة طبية سريعة وفقاً للخطط الإسعافة للحالات الطارئه

الخليج – حسان الطريقي : ‏استقبل طوارئ مستشفى الزلفي العام 15 حالة تسمم واختناق بأول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بـ”الفحم”, لأسرة كاملة تقريبا, الحالات متفرقة ما بين الحرجة والمستقرة، تم التعامل معها بخطة طبية سريعة وفقاً للخطط الإسعافة للحالات الطارئه، منها حالات التسمم والأختناق بأول أكسيد الكربون, التي تحدث أحياناً أثناء موجات البرد الشديدة بسبب التدفئه.

الجدير ذكرة, الكوادر الطبية بطوارئ المستشفى بحاله تأهب 24 ساعة, لأي حاله طارئه.

يشار إلى الحذر من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة، التي تسبب تسمم واختناق بأول أكسيد الكربون (الأختناق) مثل: الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز، وأهمية الحرص على التقيُّد بتعليمات وسائل السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

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