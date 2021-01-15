ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيعارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس، ويقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى في 3 أسابيع، وبعد كشف الرئيس المنتخب "جو بايدن" عن خطة تحفيز ضخمة الاقتصاد.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن مؤشر الدولار ارتفع بأكثر من 0.3 في المائة إلى مستوى 90.50 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 90.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.22 نقطة.

وبحسب "وول ستريت جورنال" يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.