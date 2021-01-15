تلقى محافظ الغاط سعادة الأستاذ منصور بن سعد السديري الجرعة الأولى من لقاح (Covid-19) يوم الجمعة ١٤٤٢/٦/٢هـ، حيث شكر سعادته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- لما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام, كما قدم شكرة وزارة الصحة وجميع العاملين, لما يقومون به من حسن التعامل والسرعة في إنجاز العمل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغاط منصور بن سعد السديري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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