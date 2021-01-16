الحرس الثوري الإيراني يعلن عن أحد أهداف صواريخه البالستية

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "أحد أهداف طهران الاستراتيجية الدفاعية، استهداف أساطيل العدو الحربية بما فيها حاملات الطائرات والبارجات، بالصواريخ الباليستية".
وقال حسين سلامي: "عادة ما يتم ضرب الأهداف المتحركة بصواريخ كروز، لكن استخدام الصواريخ الباليستية في ضرب أهداف بحرية في المحيط من داخل الأراضي الإيرانية، إنجاز دفاعي كبير".
من جانبه، أشار قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، على هامش مناورات "الرسول الأعظم 15"، إلى أنه "لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها ستهاجم بقوة وفي أقصر وقت ممكن، أي خصم يفكر بالاعتداء عليها"، لافتا إلى أن "المناورات التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين، ستتواصل بشكل مكثف ومتزامن حتى الأربعاء المقبل".
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