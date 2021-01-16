وزير الخارجية السعودي: سيتم فتح سفارتنا في قطر خلال أيام

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض". وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه "ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر". وأوضح "سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام". وأكد أن "بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي". كما شدد الوزيرالسعودي، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية". وأضاف الصفدي: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية.. السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967". ورأى أن "السلام خيار استراتيجي عربي"، معرباً عن التطلع "للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة". وتابع: "نحن متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.. ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا". كما عبّر عن رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها. وأدان محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية، وعبر عن رفض الأردت لتدخل إيران في المنطقة. وشدد على أن "أمن السعودية والأردن مترابط".

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