رئيس لجنة الانتخابات: الفصائل الفلسطينية ستلتقي بمصر لحل الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر في غضون أسبوع وذلك لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات، وذلك في أعقاب صدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

رام الله-سبوتنيك.وقال ناصر، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التحضير للانتخابات "هناك مشاكل معينة لكنها ستحل إما خلال الأسبوع القادم وإن لم تحل سنجد لها الحل الكامل والفصائل ستلتقي في مصر خلال أسبوع وستحل بعض الأمور الفنية الضرورية لتكون الانتخابات كاملة وبشفافية".

وأشار إلى أن "الاجتماع في مصر سيكون قصير الأمد لحل جميع هذه القضايا"، لافتا إلى أن "إصدار مرسوم الانتخابات جرى بعد توافق وطني ونأمل أن تسري في القدس كما سارت سابقا".

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية أن "الانتخابات متاحة للقوائم وليس للأفراد وبحد أدنى 16 فردا في القائمة الواحدة .. ويستطيع كل مواطن المشاركة في الانتخابات بدون أي عوائق .. نحن لا نتدخل في العمل السياسي كلجنة انتخابات".

وأضاف "ندعو لرقابة من الأوروبيين والأميركيين وجميع الجهات .. الرقابة لديها قوانين موحدة وسيكون هنا مراقبة داخلية بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني .. الانتخابات ستكون شفافة بالكامل".