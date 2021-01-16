الكاظمي: العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد 

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت إن العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط. وأضاف خلال تصريحات صحفية نقلها مكتبه الإعلامي: "نريد أن نبني البلد ونوجه شبابنا على أساس ثقافة الحياة والأمل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت". وخاطب مجموعة من جرحى القوات الأمنية قائلا: "جميع حقوقكم ستلبى بعد تذليل العقبات وسنشكل فريق عمل لمتابعة حقوقكم وستكون هناك لقاءات لاحقة لمتابعة ما سيتم إنجازه".

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