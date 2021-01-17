بعد ارتفاع أسعار الخبز في طرابلس... مسؤول في الوفاق الليبية يحذر من...

قال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق إن دعم الدقيق ليس ترفا، محذرا مما أسماه بـ"ثورة الجياع".

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عبر بعيو عن عدم رضاه عن ارتفاع سعر رغيف الخبز في طرابلس، وما تلاه من تداعيات انتهت بإغلاق المخابز في العاصمة الليبية، حسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

وقال بعيو "إن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيارٌ لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع، فدعم الدقيق ليس ترفاً بل ضرورة، والخبز ليس سلعةً سياسية، بل هو حاجةٌ أساسية أيها الساسة".

يشار إلى أن النقابة العامة للمخابز والخبازين بالعاصمة الليبية طرابلس كانت قد أعلنت عن غلق المخابز ابتداء من أمس السبت، كإجراء اعتراضي على ارتفاع أسعار مكونات الخبز.

وكانت أسعار الخبز في العاصمة الليبية طرابلس قد ارتفعت قرابة الـ100 درهم، حيث وصل سعر الرغيف 350 درهما بعد أن كان بـ 250 درهما قبل قرار تغيير سعر صرف الدينار الليبي مؤخرا.

ارتفاع الأسعار أعقبه تداعيات منها قيام قوات الحرس البلدي الليبي بالتدخل لإغلاق المخابز التي رفعت الأسعار.

لكن أصحاب المخابز أنفسهم يقولون إن رفع الأسعار نتيجة حتمية لارتفاع أسعار الدقيق، الذي وصل إلى دينارين لكل كيلوغرام، وكذلك الزيت والمكونات الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز.