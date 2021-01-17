طهران تستعيد رفات 55 مواطنا قتلوا بالحرب الإيرانية العراقية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، الأحد، بوصول رفات 55 إيرانيا، قتلوا في الحرب الإيرانية العراقية بين العامين 1980-1988، إلى البلاد اليوم، عبر حدود شلمجة الدولية مع العراق.

وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة خلال مراسم استقبال رفات الإيرانيين المجهولين إن "هؤلاء الشهداء كانوا قد استشهدوا خلال عمليات "كربلاء 5" و"الفجر" التمهيدية و"خيبر" وهجمات العدو خلال الأعوام 1986 و 1988".

ولفتت وكالة "فارس" إلى أنه سيتم نقل رفات الإيرانيين اليوم إلى منطقة "معراج الشهداء" في أهواز ومن ثم ستنقل إلى العاصمة طهران، من أجل إجراء الفحوصات لتحديد هوياتها.