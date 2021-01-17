ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها خلال عملية أمنية في محافظة كركوك.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان إن ”مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و 14 قوانة مدفع رشاش عيار 57 و 6 صواريخ متوسطة و 24 قنبرة هاون عيار 60 ملم و 55 حشوة قنابر“.

وأوضحت أنه ”تم العثور على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل إحدى الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات عصابات داعش الإرهابية“، مضيفة أنه ”تم رفع المواد المضبوطة من دون حادث يذكر“.